Однократность пребывания на посту президента Казахстана - заслон концентрации власти в одних руках – политологи

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В Казахстане продолжается активное обсуждение изменений в политическом дизайне государства и о том, как это отразится на жизни простых граждан. BaigeNews.kz узнала мнение известных казахстанских политологов о предстоящих изменениях.

Ермек Токтаров, руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте Казахстана считает, что политические новшества всегда неоднозначно воспринимаются в обществе. Но сегодня нет сомнений в том, что все граждане хотят дальнейших перемен. Курс политической модернизации Касым-Жомарта Токаева отвечает этому социальному запросу и задает высокий темп трансформации. Важно сохранять динамику политических процессов до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

"Как известно, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана четко и ясно сказал, что для получения нового мандата доверия от общества он готов пойти на внеочередные президентские выборы. При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что принял такое решение, несмотря на сокращение собственного срока полномочий. То есть президент предложил провести внеочередные президентские выборы со сроком на пять лет, а инициативу о продлении срока президентства до семи лет внести в парламент уже после выборов", считает политолог.

В то же время депутатская группа "Жаңа Қазақстан" предложила уже сейчас принять норму об однократном семилетнем президентском сроке, чтобы предстоящие внеочередные президентские выборы состоялись по обновленным правилам. Эта инициатива, исходящая от депутатской группы, вызвала споры в обществе. Поэтому президент страны обратился в Конституционный совет о рассмотрении предлагаемых депутатами поправок на соответствие нормам Основного закона страны.

"Вопрос, действительно, важный, поскольку речь идёт о такой норме, которой не было в политической практике Казахстана. Да, семилетний срок президентства был закреплен в Конституции в период 1998–2007 годов, но однократность срока президентства является инновацией. Поэтому инициатива президента о продлении срока президентских полномочий до семи лет, но ограничение его одним разом полностью соответствует духу реформ и социальному запросу", - считает политолог КИСИ.

Политолог Эдуард Полетаев пишет, что принятие таких прорывных решений как сокращение общего срока президентских полномочий на фоне наличия открытых и конструктивных дискуссий формируют позитивные предпосылки для последовательной демократизации общества и осуществления реформ.

Путь Казахстана к демонополизации власти подтвердил своим комментарием заместитель руководителя администрации президента Казахстана Ержан Жиенбаев. Он отметил, что в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов (намеченных на осень 2022 года) и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих глав государств будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

"Казахстан вошел в электоральный суперцикл, который должен продлиться максимум до середины 2023 года. Уже состоялся республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны, пройдут выборы президента, а затем выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. Этот суперцикл можно рассматривать как знак готовности к очередному этапу реформирования сложившейся политической модели, властных институтов и государственных структур", - сказал Эдуард Полетаев.

В частности, однократный президентский срок вводится с целью исключения в будущем вероятности монополизации власти. На минувшем референдуме уже был принят ряд ограничений, направленных на запреты совмещать президентскую и партийную должности, а также делегировать политическую и экономическую власть ближайшим родственникам главы государства. Таким образом, устанавливается новый заслон против возможных попыток концентрации власти в одних руках. Этим фактически институционализируется окончательный отход от суперпрезидентской модели власти.

"Стремление как можно дольше сохранять в своих руках верховную власть (более привычным является желание внести поправки в основной закон, определенная статья которой препятствует переизбранию на очередной по счету срок, а теперь происходит наоборот) лучше всего свидетельствует о том, что она является слишком сладкой, подчиняя всё интересам и воле одного человека", - считает политолог.

Сокращение общего срока президентских полномочий не просто расширяет и укрепляет демократизацию в стране. Известно, что в условиях суперпрезидентского правления бывшие лидеры часто уходят в политическое небытие и в лучшем случае не подвергаются преследованию. Уход с высокого поста человека, в котором персонифицировалась власть, резко сокращает круг его общения, прежнее окружение разбегается.

В случае же принятия поправок президенты после ухода со своего поста могут продолжать участвовать в общественно-политической жизни страны, не претендуя на прежнее место.

Сейчас для Казахстана важно повысить степень институционализации института президентства, что должно способствовать росту стабильности, поскольку персонализированное правление основано не на институте, а на личностях. Низкая степень институционализации позволяет главам государств постоянно увеличивать срок своего пребывания у власти с помощью различных способов.

"В результате такого политического опыта формируются политические традиции персонификации власти, которые пускают корни, становясь устойчивыми элементами политической культуры. А традиции, как правило, меняются в течение длительного времени. Быстрее они преобразуются только в результате практик политических реформ, подкрепленных реформами институционального дизайна власти", - подчеркнул Эдуард Полетаев.

В идеале высшие должностные лица всегда вынуждены считаться с конституционными и другими законодательными нормами, устанавливающими предельные сроки занятия поста главы государства. Поэтому, с истечением сроков полномочий, даже если они не хотят, то все равно покидают свой пост, подчиняясь закону, который обязательный для всех и не подгоняется под чьи-нибудь интересы, заключил он

Солидарен с выводами своих коллег политолог Никита Шаталов, автор Telegram-канала Шаталканал. Он высказался также и об инициативе возвращения прежнего названия Астане.

"Сегодня наконец-то в публичном поле оформился законопроект, который находится на рассмотрении в Конституционном совете. Он состоит из двух ключевых частей:

- об одном президентском сроке протяженностью в семь лет. Его ускоренно принимают, чтобы избежать правовой возможности "обнуления" президентских сроков, что соответствует общей интенции, исходящей из Акорды – против монополизации власти и за создание устойчивой системы сдержек и противовесов, а также позиции Токаева, который сказал о том, что не будет президентом более двух сроков. Замрук администрации президента Ержан Жиенбаев, который дал подробный комментарий, кроме того, говорит о том, что пункт о единственном семилетнем сроке будет невозможно изменить. - о переименовании столицы, а точнее, о возвращении прежнего названия Астана. Эта инициатива также исходит из парламента и выглядит как пожелание граждан страны, переданных через их представителей. Пока это вызывает наибольшее одобрение, как и тот факт, что старое-новое название не потребует дополнительных бюджетных расходов. Вместе с тем, Токаев в заявлении, распространённом через пресс-секретаря, подчеркивает, что остальные объекты, названные в честь Назарбаева, сохранят свои наименования. Первый президент становится, скорее, частью истории, значимой, но не канонизированной", - подчеркнул политолог.





Как стало известно, Конституционный совет одобрил введение однократного семилетнего срока президента Казахстана.