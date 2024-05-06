Один факт мародёрства зарегистрирован во время паводка в ЗКО

Во время паводка в посёлке Деркул под Уральском зарегистрирован один факт мародёрства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По информации прокуратуры ЗКО, в ночь на 2 апреля в посёлке Деркул 40-летний мужчина залез в дом и похитил имущество на 700 тысяч тенге.

"Виновное лицо установлено и задержано. Ведётся следствие. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет по статье 188 УК РК. В условиях чрезвычайной ситуации это является отягчающим обстоятельством", – сообщили в ведомстве.

Согласно актуальным данным МЧС РК, по республике отведена и откачана вода из 8 615 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. 49 819 человек вернулись домой.