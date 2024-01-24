Очередное землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи близ Алматы

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 января 2024 года в 8 часов 54 минуты 3 сек Алматинского времени (24 января 2024г. в 02 час 54 мин 03 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4, магнитуда MPV 5.1.

На территории Казахстана подземные толчки не были ощутимы.