Очередное землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи близ Алматы
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
142Фото: freepik.com
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 января 2024 года в 8 часов 54 минуты 3 сек Алматинского времени (24 января 2024г. в 02 час 54 мин 03 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4, магнитуда MPV 5.1.
На территории Казахстана подземные толчки не были ощутимы.
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