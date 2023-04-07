Очередное незаконное летнее кафе сносят в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы продолжают убирать незаконные постройки, передаёт BaigeNews.kz.

Сегрдня по решению суда начали сносить летнюю террасу кафе-бара "Здесь и сейчас" по проспекту Назарбаева.

"Собственник ТОО Bars Holding без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда. 28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Решением СМЭС город Алматы исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме.

7 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей производится снос объекта.