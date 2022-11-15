Объём инвестиций в недвижимость в РК с начала года увеличился почти на 15 процентов

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Инвестиции в недвижимость с начала года увеличились на 14,7 процента, передаёт BaigeNews.kz. Общий темп роста инвестиций в основной капитал составил 6,7 процента. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства РК.

"По основным отраслям экономики приток инвестиций вырос: в промышленности - на 4,1 процента, в том числе в горнодобывающую - на 13,7 процента, в сельском хозяйстве на 7,4 процента, в операциях с недвижимостью - на 14,7 процента, в транспорте и складировании - на 8,5 процента. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы, Шымкенте", - сообщил Куантыров.

Согласно данным министра нацэкономики, в январе-октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5 процента.