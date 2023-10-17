Обязательные пенсионные взносы работодателей вводятся с 2024 года

С 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

Размер взносов будет расти постепенно, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году. Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений, говориться в сообщении. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен. Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника.

Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.