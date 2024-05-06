Общежитие сгорело в Астане: пожарные вынесли 15 газовых баллонов

В Астане потушили пожар на месте общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщалось, что в столице загорелось одноэтажное общежитие из 12 комнат. Оно расположено по улице Жетисай в районе Байконур. Жильцы успели самостоятельно эвакуироваться.

"Пожарные вынесли из общежития 15 газовых баллонов. Пожар локализован в 22:38, ликвидирован в 01:01 на площади 160 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Накануне в этом же районе Астаны сгорела донерная, откуда пожарные вытащили восемь газовых баллонов.