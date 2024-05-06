Общежитие сгорело в Астане: пожарные вынесли 15 газовых баллонов
Вчера, 01:21
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Вчера, 01:21Вчера, 01:21
819Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Астане потушили пожар на месте общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщалось, что в столице загорелось одноэтажное общежитие из 12 комнат. Оно расположено по улице Жетисай в районе Байконур. Жильцы успели самостоятельно эвакуироваться.
"Пожарные вынесли из общежития 15 газовых баллонов. Пожар локализован в 22:38, ликвидирован в 01:01 на площади 160 квадратных метров", – сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Накануне в этом же районе Астаны сгорела донерная, откуда пожарные вытащили восемь газовых баллонов.
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