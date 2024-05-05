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В Астане горит общежитие

5 Мая, 22:21
АВТОР
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МЧС РК 5 Мая, 22:21
5 Мая, 22:21
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Фото: МЧС РК

В Астане в эти минуты горит кровля одноэтажного общежития, расположенного по улице Жетисай района Байконур, передаёт BaigeNews.kz. 

"Объект, где происходит возгорание, обесточен. Информация о пострадавших не поступала. Жильцы общежития, рассчитанного на 12 комнат, успели самостоятельно эвакуироваться", — рассказали в МЧС.

Сейчас на месте пожара работают 26 спасателей и семь единиц техники. Площадь возгорания устанавливается. На место направлен автобус для обогрева жильцов.

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