В Астане горит общежитие
5 Мая, 22:21
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5 Мая, 22:215 Мая, 22:21
566Фото: МЧС РК
В Астане в эти минуты горит кровля одноэтажного общежития, расположенного по улице Жетисай района Байконур, передаёт BaigeNews.kz.
"Объект, где происходит возгорание, обесточен. Информация о пострадавших не поступала. Жильцы общежития, рассчитанного на 12 комнат, успели самостоятельно эвакуироваться", — рассказали в МЧС.
Сейчас на месте пожара работают 26 спасателей и семь единиц техники. Площадь возгорания устанавливается. На место направлен автобус для обогрева жильцов.
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