Обнажившегося в автобусе мужчину арестовали в Караганде

Мужчину, который непристойно вёл себя в автобусе, обнажился и приставал к пассажирке, арестовали на 10 суток в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента в автобусе №41 ранее появилось в соцсетях.

Административное дело по данному факту рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

"Установлено, что 7 ноября около 10:30 гражданин О. 1964 года рождения, находясь в общественном транспорте, обнажив свой половой орган, занимался мастурбацией, также дотрагивался до сидящей рядом гражданки А., тем самым проявил явное неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Диспозиция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает административную ответственность за мелкое хулиганство. Правонарушитель вину признал, в содеянном раскаялся, его вина полностью подтвердилась материалами дела, исследованными в суде, в том числе видеозаписью нарушения", - сообщили в суде.

Учитывая личность виновного (его возраст - 58 лет, является инвалидом третьей группы), совершение умышленного административного правонарушения, вызвавшегося общественный резонанс, судом наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.