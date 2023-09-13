Обещал легализовать земли и пропал с 65 млн тенге - подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы

55-летнего уроженца Туркестанской области задержали в Алматы по подозрению в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Общий материальный ущерб, причинённый пяти потерпевшим, составил более 65 миллионов тенге.

По данным полицейских, гражданин О., 1968 года рождения, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

"В ходе следствия установлено, что мужчина входил в доверие к малознакомым и предлагал оформить земельные участки, недвижимость, узаконить их и получить государственные акты на земельные участки в любом районе Алматы. Подозреваемый брал первоначальный взнос, сумма которого варьировалась в зависимости от “услуги”, а затем исчезал с деньгами клиента. На данный момент с заявлением в наше подразделение обратились пять человек", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Полицейские не исключают, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в других районах города. В связи с этим, призывают граждан, в случае опознания, позвонить по телефонам: 8-705-555-77-63 и 8-778-591-91-35.