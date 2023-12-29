Новый национальный бренд появился в Казахстане

Шесть пород Адайской ​ лошади запатентовали, как новый национальный бренд Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст РК.

По словам официального представителя Министерства юстиции Талгата Уали, Адайская лошадь стала новым национальным брендом.

"Получение патентов на новые породы Адайской лошади будет способствовать дальнейшему ее сохранению и селекции, а также развитию национального бренда Республики Казахстан", - сказал Талгат Уали.

Он также отметил, что 28 декабря РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции на основании заключения Государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений.

"На основании этого заключения зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера", - сообщил Талгат Уали.

Представитель Минюста отметил, что сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене 29 декабря.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного лошади Адайской породы.