Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии

Этот год стал для Улытау началом новой истории. Спустя 25 лет региону вернули областной статус и все связанные с ним привилегии и полномочия. Улытау называют общей колыбелью всех тюрков и государственности казахов – на этой земле объединились три жуза и возвысился хан Абылай. О настоящем и будущем региона, известного движением Алаш, богатейшими запасами меди, первым казахским академиком Канышем Сатпаевым и многом другом смотрите в фильме на BaigeNews.kz.