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Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии Сегодня, 16:30
107
Сегодня, 16:30
107

Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии

Этот год стал для Улытау началом новой истории. Спустя 25 лет региону вернули областной статус и все связанные с ним привилегии и полномочия. Улытау называют общей колыбелью всех тюрков и государственности казахов – на этой земле объединились три жуза и возвысился хан Абылай. О настоящем и будущем региона, известного движением Алаш, богатейшими запасами меди, первым казахским академиком Канышем Сатпаевым и многом другом смотрите в фильме на BaigeNews.kz.

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#Улытау #новый Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:30
107
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