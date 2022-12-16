Лента новостей
- Будущие казахстанские полицейские научатся ловить интернет-мошенников с помощью киберполигона 17:45 61
- Зажжение главной ёлки в Астане перенесли на 19 декабря 17:13 120
- Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии 16:30 107
- Казахстан и Эстония договорились о совместной борьбе с незаконной миграцией 16:19 111
- Алимханулы попал в список самых избегаемых боксёров 15:36 156
- Две новые даты могут появиться в календаре праздников Казахстана 15:05 320
- Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Великобритании 14:40 172
- Президент Кыргызстана позвонил Касым-Жомарту Токаеву 14:26 141
- "Спортсмены помнят и чтят этот день" — Ермахан Ибраимов о Дне независимости 14:15 249
- Пилотный проект: какой будет единая школьная форма в Казахстане 13:53 174
- Флаг Казахстана в честь Дня независимости подняли в Филадельфии 13:39 210
- Танкисты, снайперы, артиллеристы: лучших военнослужащих отметили в Астане 13:18 165
- "Мы состоялись как государство" - политолог Башимов о Дне независимости 12:50 168
- Из Алматы в Сиань и обратно смогут летать казахстанцы с 23 декабря 12:29 269
- Казахстан состоялся как игрок в глобальном мире — Ариэль Коэн 12:16 476
- GGG: история легенды мирового бокса. Видеорепортаж из Караганды 12:00 364
- Стали известны имена финалистов Национальной премии Umai 11:33 386
- Активисты "Жастар Рухы" почтили память лидеров движения "Алаш" 11:03 192
- Учёные выяснили, где похоронен Кабанбай батыр 10:05 2272
- За сутки коронавирусом заразились 266 казахстанцев 09:34 256
- Казахстан выиграл третий подряд матч на молодежном чемпионате мира по хоккею 08:49 483
- Глава государства поздравил казахстанцев с Днём независимости 08:05 267
- Астанчанам из-за техсбоя выставили завышенные счета за электроэнергию 07:36 525
- Два брака зарегистрировали в посольстве РК в Украине 06:41 4131
- В акимат СКО пришло сообщение о бомбе в ТРЦ Астаны 05:23 378
- Ninety One прокатятся с павлодарцами на такси 04:15 580
- Новая функция в iPhone помогла спасти упавших в каньон туристов 03:09 539
- Пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана в Астане и устроил погром 02:16 719
- Спас девять человек. Пожарному из Алматинской области вручили медаль "Ерлігі үшін" 01:36 594
- Айтишников осудили в Кызылорде по делу о незаконном ЕНТ 00:24 643
- В школах Казахстана появятся условия для детей, которые приносят еду с собой 15.12.2022 724
- Казахстанке вместо пары обуви курьер доставил коробку с марихуаной 15.12.2022 1306
- Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена - акимат 15.12.2022 515
- Культурный скандал назревает в Актобе из-за документального фильма о войне 15.12.2022 813
- Передают уголь вёдрами: появилось видео с ТЭЦ в Семее 15.12.2022 540
- История одной закупки: как тендеры порождают объекты-призраки 15.12.2022 600
- Сколько казахстанцев зовут Независимость 15.12.2022 650
- Пропускные пункты на границе Казахстана и Китая закроют с 16 декабря 15.12.2022 618
- Несуществующие квартиры премиум класса продаёт застройщик в Алматы 15.12.2022 682
- Почти 23 тонны угля перекидали спасатели и военные из-за аварии на ТЭЦ Семея 15.12.2022 548
- В Казахстан вернули незаконно приобретённые активы на сумму более 600 миллиардов тенге - Бектенов 15.12.2022 542
- Кандидатам в депутаты сената выделят по 550 тысяч тенге из бюджета 15.12.2022 521
- Булат Аюханов: "Балет — это когда болит" 15.12.2022 618
- Акиматы должны ликвидировать все несанкционированные свалки - Смаилов 15.12.2022 528
- 130 кандидатов на 20 мест в сенате: итоги выдвижения озвучили в ЦИК РК 15.12.2022 581
- "Меняли портрет Ленина на Абая" - актёр Адил Ахметов о Дне независимости 1991 года 15.12.2022 544
- Дело Аблязова: американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов 15.12.2022 837
- Условия предоставления интернет-площадей на сайте ИА "BaigeNews.kz" кандидатам в депутаты Сената 15.12.2022 495
- Токаеву доложили о барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках 15.12.2022 490
- Разыскиваемого гражданина Германии задержали в Павлодаре 15.12.2022 861
- История одной закупки: поставщики услуг по проекту ArtSport начали получать выплаты 15.12.2022 681
- Лже-сотрудник Антикора обманул кызылординца на 500 тысяч тенге 15.12.2022 1002
- В поиске вакансии: как в Алматы трудоустраивают безработных 15.12.2022 1904
- "Инклюзия – это про поддержку и условия для каждого казахстанца" - социальный предприниматель 15.12.2022 819
- Седьмые сутки тушат пожар на побережье Каспийского моря 15.12.2022 531
- Что будет с авто, не прошедшими легализацию, рассказали в МВД 15.12.2022 463
- Миллиарды, драгоценности и арестованные родственники. Кого в 2022 задержали за хищения 15.12.2022 1218
- Астанчане поздравили страну с Днем независимости 15.12.2022 588
- Легенда мирового бокса Рой Джонс приедет в Астану 15.12.2022 846
- История одной закупки: как осваивают средства в регионах Казахстана 15.12.2022 392
- Пациент центра психического здоровья "заминировал" клинику в Таразе 15.12.2022 449
- Почему в Казахстане разрешили легализацию праворульных автомобилей, рассказали в МВД 15.12.2022 799
- KEGOC вводит ограничения на потреблениe электроэнергии в трех районах 15.12.2022 519
- Задержка рейса: какие компенсации положены казахстанцам 15.12.2022 518
- За год в Казахстане ликвидировали 64 нарколаборатории 15.12.2022 486
- Для солдат срочной службы объявили "кредитные каникулы" 15.12.2022 570
- Нацбанк РК: Цифровой тенге не несёт рисков для экономики Казахстана 15.12.2022 549
- 23 расследования начали в Казахстане из-за высоких цен на продукты 15.12.2022 587
- 438 беженцев зарегистрировано в Казахстане 15.12.2022 511
- Спасателям и пожарным начнут доплачивать за ликвидацию сложных ЧС 15.12.2022 516
- Павлодарский юрист отредактировал решение суда из интернета и вручил его клиентке 15.12.2022 1139
- Казахстан и Белиз установили безвизовый режим 15.12.2022 513
- Новый район Астаны будет называться Нура 15.12.2022 1188
- Прямые рейсы запустили из Казахстана на Сейшелы 15.12.2022 604
- Более двух тысяч студентов из социально-уязвимых семей получили гранты фонда "Қазақстан халқына" 15.12.2022 475
- Военнослужащего Нацгвардии нашли повешенным в Жанаозене 15.12.2022 839
- 13 единиц оружия изъято в Жамбылской области за три дня 15.12.2022 517
- Представители общественности поздравили казахстанцев с Днём независимости 15.12.2022 606
- Казахстанцы верят фейкам и не перепроверяют информацию - опрос 15.12.2022 545
- "Региональные телеканалы не пользуется популярностью" - о чем новая информационная доктрина в Казахстане 15.12.2022 937
Сегодня, 16:30
107
107
Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии
Этот год стал для Улытау началом новой истории. Спустя 25 лет региону вернули областной статус и все связанные с ним привилегии и полномочия. Улытау называют общей колыбелью всех тюрков и государственности казахов – на этой земле объединились три жуза и возвысился хан Абылай. О настоящем и будущем региона, известного движением Алаш, богатейшими запасами меди, первым казахским академиком Канышем Сатпаевым и многом другом смотрите в фильме на BaigeNews.kz.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 5708
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 41391
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 14612
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1607
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3720
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 1227
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 2337
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3688
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 6364
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 2127
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 44227
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1514
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2286
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8299
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67903
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11733
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4721
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 14242
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18293
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4192
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1876
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34953
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2287
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 3109
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46842
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7387
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11746
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3594
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54615
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2770
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 21082
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9680
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 4044
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2816
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5365
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4340
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3209
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 3074
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5928
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3556
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37292
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21574
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9887
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6967
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 4026
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29899
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45454
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 4052
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19308
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6783
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11552
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 6033
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 5120
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 5011
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 12039
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44610
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 5007
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4492
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14287
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5337
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21918
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6849
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 6007
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 7091
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11283
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9500
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5405
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 13148
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4945
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 5030
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5968
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37672
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5838
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 7184
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5640
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6781
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6901
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 48164
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5300
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61955
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 1134
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 904
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1445
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1293
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1219
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 2251
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 2113
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2476
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2943
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2958
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 3130
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 3004
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 3170
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3798
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3909
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 4087
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4217
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3879
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4295
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 4025
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 4163
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 4172
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4310
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4551
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4305
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4532
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4678
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4655
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4890
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5401
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5685
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5411
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5771
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5516
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5588
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5585
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5430
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5864
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 6135
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5797
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 24136
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6207
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5984
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5981
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 11143
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6790
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16212
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14299
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14311
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15005
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13787
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18253
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14967
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16410
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17407
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17021
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14529
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15015
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33689
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16095
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18975
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15126
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16316
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16903
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18331
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16348
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18368
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17915
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19122
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18945
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35631
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19469
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20429
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 20018
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20862
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20940
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30756
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20355
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27719
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38560