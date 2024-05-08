Жанибек Алимханулы обратился к новому чемпиону мира в его весе

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы отреагировал на решение WBC лишить чемпионского титула американца Джермалла Чарло и отдать его бывшему обладателю "временного" пояса Карлосу Адамесу из Доминиканской Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всемирный боксерский совет "разжаловал" Чарло из чемпионов после инцидента с его арестом за вождение в нетрезвом виде, ДТП и побег с места аварии.

"Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, давай устроим бой. Давай сделаем это! Мы готовы! Четыре пояса! WBC, IBF, WBO и The Ring", — написал "Казахский стиль" в соцсети Х, отметив в посте аккаунты Top Rank, промоутеров Боба Арума и Карла Моретти, своего менеджера Эгиса Климаса, а также влиятельного саудовского инвестора и организатора Турки Аль аш-Шейха.

Напомним, по информации аккаунта Mo Boxing No Problem, Жанибек Алимханулы в своём следующем бою проведёт обязательную защиту титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. Соперником, как ранее сообщали другие инсайдеры, станет новозеландец с российскими корнями Андрей Михайлович.