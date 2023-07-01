Новым вице-министром энергетики стал бывший замгендира "дочки" КМГ Алибек Жамауов

Фото: пресс-службы правительства РК

Постановлением правительства на должность вице-министра энергетики Казахстана назначен Алибек Жамауов. Об этом сообщила пресс-служба правительства в субботу, 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что Жамауов родился 17 октября 1981 года.

Он окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева и Университет имени Сулеймана Демиреля (SDU) в Алматы.

Трудовую деятельность начала в 2005 году в должности супервайзера по планированию местного содержания. До 2009 года работал также старшим советником по региональным проектам Аджип ККО.

В 2009 — 2015 годы — менеджер по закупкам, снабжению и местному содержанию в ТОО "Жамбыл Петролеум".

В 2015 — 2019 годы — исполнительный директор по административным вопросам ТОО "Жамбыл Петролеум".

В 2019 — 2020 годы — руководитель технической группы Полномочного органа по Северо-Каспийскому проекту ТОО "PSA".

С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО в ТОО "PSA".