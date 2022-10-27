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  • Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве
pixabay.com Сегодня, 20:43
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Фото: pixabay.com

Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Совета по технологической политике при правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что по итогам анализа ежегодного глобального рейтинга Всемирной организации интеллектуальной собственности выработаны предложения по повышению эффективности инновационной экосистемы Казахстана.

В рамках нового подхода, основанного на опыте передовых стран и организаций, предлагается сконцентрировать усилия на отдельных направлениях: внедрение новых технологий для совершенствования системы здравоохранения с целью улучшения здоровья и качества жизни граждан – MedTech; развития производства экологически чистой сельхозпродукции – AgriTech; развития "зеленых" технологий, энергоэффективности и энергосбережения – GreenTech.

Такой подход позволит повысить результативность узконаправленных инноваций и окажет положительный мультипликативный эффект на развитие экономики в целом.

На заседании также рассмотрены вопросы создания отраслевых центров технологических компетенций (ОЦТК), которые должны будут стимулировать инновационную активность различных сфер экономики. В частности, в задачи ОЦТК войдут анализ технологического развития существующих отраслей, мониторинг международных трендов, накопление и распространение соответствующих знаний и опыта.

Премьер-министр отметил необходимость проанализировать мировой опыт в части создания и развития таких центров.

"Центр компетенций должен быть своего рода маяком для всех предприятий отрасли. Это значит анализировать мировые тренды и новые перспективные технологии, чтобы затем распространять передовой опыт. Свой вклад в эту работу также должна внести Нацпалата предпринимателей "Атамекен": бизнес сам должен подсказать, что ему нужно для развития", — сказал Смаилов.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос запуска единой информационной системы "Инновации для промышленности".

Она позволит проводить мониторинг выполнения обязательств недропользователей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также наладить взаимодействие промышленных предприятий, инвесторов, вузов и НИИ. В результате всё это должно помочь более активному внедрению инновационных технологий.

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#технологии #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:43
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