Новую социальную сеть анонсировал соучредитель Twitter

На данный момент известно, что новая соцсеть будет децентрализованной, а главной её особенностью станет возможность переносить в неё аккаунты из других сетей. Также в новой соцсети обещают возможность переносить данные между разными платформами, используя одно приложение. Само это приложение пока что тестируется в закрытом режиме, но скоро его выведут в общий доступ.

Пока что сложно понять, как будет работать такая социальная сеть, а сроки выхода массовой версии такого приложения не сообщаются. При этом Дорси назвал будущую социальную сеть конкурентом для любой другой, хотя и не пояснил, в чём именно они будут конкурировать.

В блоге проекта поясняется, что новая социальная сеть будет полагаться на так называемый AT Protocol, который объединяет идеи новейших децентрализованных технологий в простую, быструю и открытую сеть. Отмечается, что первую версию протокола представили ещё весной.

В техническом плане известно, что этот протокол обеспечивает возможность для серверов обмениваться друг с другом информацией, подобно электронной почте. Новая федеративная социальная сеть обеспечит больше прозрачности для алгоритмов подбора контента, ускорит загрузку данных и даст иные преимущества.

Несколько дней назад сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск завершил сделку по покупке соцсети Twitter.