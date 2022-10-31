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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:29
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Новую социальную сеть анонсировал соучредитель Twitter

Джек Дорси, соучредитель социальной сети Twitter, собирается запустить новую социальную сеть под названием Bluesky Social, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

На данный момент известно, что новая соцсеть будет децентрализованной, а главной её особенностью станет возможность переносить в неё аккаунты из других сетей. Также в новой соцсети обещают возможность переносить данные между разными платформами, используя одно приложение. Само это приложение пока что тестируется в закрытом режиме, но скоро его выведут в общий доступ.

Пока что сложно понять, как будет работать такая социальная сеть, а сроки выхода массовой версии такого приложения не сообщаются. При этом Дорси назвал будущую социальную сеть конкурентом для любой другой, хотя и не пояснил, в чём именно они будут конкурировать.

В блоге проекта поясняется, что новая социальная сеть будет полагаться на так называемый AT Protocol, который объединяет идеи новейших децентрализованных технологий в простую, быструю и открытую сеть. Отмечается, что первую версию протокола представили ещё весной.

В техническом плане известно, что этот протокол обеспечивает возможность для серверов обмениваться друг с другом информацией, подобно электронной почте. Новая федеративная социальная сеть обеспечит больше прозрачности для алгоритмов подбора контента, ускорит загрузку данных и даст иные преимущества.

Несколько дней назад сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск завершил сделку по покупке соцсети Twitter.

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#соцсети #Социальные Сети
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:29
159
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