Новое министерство создадут в Казахстане
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Министерство водных ресурсов и ирригации создадут в Казахстане. Об этом в ходе Послания народу Казахстана сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что внедрение водосберегающих технологий – очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер.
"Сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что "черный рынок" воды должен быть полностью искоренен.
"Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие", - сказал он.
Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии.
"Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю Правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами", - отметил президент.
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