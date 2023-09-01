Новое министерство создадут в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации создадут в Казахстане. Об этом в ходе Послания народу Казахстана сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что внедрение водосберегающих технологий – очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер.

"Сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что "черный рынок" воды должен быть полностью искоренен.

"Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие", - сказал он.

Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии.