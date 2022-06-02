Сумку бывшего вице-министра продали за 4,5 миллиона тенге

Брендовая сумка марки Hermes, конфискованная у осуждённого вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, продана почти за 4,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz
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Аксессуар выставили
на продажу на сайте электронных торгов e-auction.gosreestr.kz
. Указывается, что она была на балансе департамента госимущества и приватизации города Нур-Султан.
Оценочная стоимость сумки — 8,5 миллиона тенге, а продана она за 4 миллиона 480 тысяч тенге (стартовая цена была 25,6 миллиона тенге, минимальная — около 4,3 миллиона тенге). Торги состоялись в середине мая.
Напомним, Сакена Мусайбекова задержали в феврале 2021 года. Сотрудники Антикоррупционной службы остановили
его в аэропорту, откуда вице-министр культуры собирался вылететь в Дубай. Правоохранительные органы заподозрили его в получении взятки от учредителя юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство. Чиновник сразу согласился на сделку со следствием. В суде ему поменяли
статью обвинения с "Получения взятки" на "Мошенничество" и приговорили к штрафу в 62 миллиона тенге. У Мусайбекова конфисковали не только женскую сумку, но и деньги в размере пяти тысяч долларов, которые были при нём во время задержания.