Суд вынес приговор обвиняемому по делу об убийстве Аяжан Едиловой

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор Рахманберди Торебекову. Его обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz.

Сообщается, что суд приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как подсудимый ранее отказался от суда присяжных.

Напомним, тело 19-летней девушки Аяжан Едиловой обнаружили 22 марта, за несколько дней до этого стало известно о пропаже девушки. Родственники убитой требовали смертной казни для подозреваемого в преступлении. Они же позднее рассказали подробности трагедии.

21 марта в 22:00 был установлен адрес подозреваемого - мужчины 1993 года рождения. При виде полиции подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством - ударил себя ножом в шею. Вызвали "скорую", мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Ему сделали операцию.

На одном из слушаний подсудимый заявил, что признает свою вину по статье "Убийство", но отрицает изнасилование.