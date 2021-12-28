"Спутник V" сыграл решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19″ — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.
Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.
"Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19″, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.
В традиционной неформальной встрече лидеров стран-участников СНГ наряду с президентом Казахстана также приняли участие Первый Президент — Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Ранее Владимир Путин пригласил
Касым-Жомарта Токаева приехать с визитом в Россию в начале 2022 года. В свою очередь Президент Казахстана сказал, что страна нуждается в филиалах ведущих российских вузов - Московский физико-технический институт, МГТУ им. Баумана.