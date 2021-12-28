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Путин пригласил Токаева посетить Россию в начале 2022 года | BaigeNews.kz 28 декабря, 19:07
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Фото: akorda.kz

Путин пригласил Токаева посетить Россию в начале 2022 года

Президент России Владимир Путин пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать с визитом в РФ в начале 2022 года, передает ТАСС.
"Мы вас ждем. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными: и образование, и энергетика, и цифровизация — это прямо ключевые вещи. И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады", — сказал глава российского государства в ходе встречи с Токаевым во вторник на полях неформального саммита СНГ.
Токаев поблагодарил Путина за приглашение. Он также предложил обсудить соглашение в области образования.
"Филиалы ведущих российских вузов, ваш знаменитый "физтех" (Московский физико-технический институт), "Бауманка" (МГТУ им. Баумана) — мы срочно нуждаемся в этом", — сказал Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участников Содружества Независимых Государств.

#политика #Касым-Жомарт Токаев #Владимир Путин #международные отношения
28 декабря, 19:07
2412
Журналист

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