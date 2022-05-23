Некоторые казахстанцы подают заявку на льготный автокредит ради интереса

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Среди подавших заявку на получение льготного автокредита были граждане, которые после одобрения со стороны банка отказывались от получения займа, передаёт BaigeNews.kz.

"Автосалоны обращают внимание на случаи, когда клиенты подают заявку, берут счёт на оплату, особенно в первые дни, когда резервировали за ними VIN-коды. Далее они обращались в банки, после одобрения банка авто уже готово к выдаче, автосалоны звонят гражданам, а они отказываются. Они говорят, что просто хотели проверить, одобрят кредит или нет. У многих авто уже имелось, как оказалось. Сейчас в связи с тем, что VIN-коды уже убрали из счетов на оплату, эта проблема решается сама собой", - сказал на брифинге директор по государственному регулированию Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Кайрат Еламанов.

Более 14 тысяч заявок подали казахстанцы по программе льготного автокредитования на новых условиях. Она стартовала 16 мая. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.