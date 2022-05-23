Льготное автокредитование: казахстанцы подали более 14 тысяч заявок

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Более 14 тысяч заявок подали казахстанцы на новую программу льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) Жанар Ибрашева на пресс-конференции в СЦК.
"С начала старта принято 14 тысяч 507 заявок. Из них удовлетворено 4 834 физлиц на сумму 35,7 миллиарда тенге. Приобретены 34 единицы автомобилей ", - сказала она.
Автомобили приобрели в городах:
Нур-Султан - 11;
Алматы - 4;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 1;
ЗКО - 1;
Жамбылская область - 4;
Павлодарская область - 4;
Шымкент - 6.
Также, по информации спикера, из программы убрали требования по предъявлению VIN-кода.
Новая программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.
"Это говорит о том, что физлица могут обращаться сразу в банки второго уровня без VIN-кода. В целом также поступает много обращений от граждан касательно страхования КАСКО. В связи с этим фонд направил условия страхования на ежегодной основе банкам второго уровня. На сегодня они уже принимают заявки только на ежегодной основе страхования. Также поступают обращения касательно проверки и исключения фондом из списка одобренных банками второго уровня заявителей. Хотелось бы отметить, что ФРП только смотрит, чтобы не было повторно одного человека два раза в год. Исключать из списка одобренных БВУ заявок фонд не имеет права", - сказала Жанар Ибрашева.
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