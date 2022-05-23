Льготное автокредитование: казахстанцы подали более 14 тысяч заявок

Более 14 тысяч заявок подали казахстанцы на новую программу льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) Жанар Ибрашева на пресс-конференции в СЦК.

Автомобили приобрели в городах:

Также, по информации спикера, из программы убрали требования по предъявлению VIN-кода.

"Это говорит о том, что физлица могут обращаться сразу в банки второго уровня без VIN-кода. В целом также поступает много обращений от граждан касательно страхования КАСКО. В связи с этим фонд направил условия страхования на ежегодной основе банкам второго уровня. На сегодня они уже принимают заявки только на ежегодной основе страхования. Также поступают обращения касательно проверки и исключения фондом из списка одобренных банками второго уровня заявителей. Хотелось бы отметить, что ФРП только смотрит, чтобы не было повторно одного человека два раза в год. Исключать из списка одобренных БВУ заявок фонд не имеет права", - сказала Жанар Ибрашева.