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Льготное автокредитование: казахстанцы подали более 14 тысяч заявок | BaigeNews.kz 23 мая, 11:28
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Фото: Фото из открытых источников

Льготное автокредитование: казахстанцы подали более 14 тысяч заявок

Больше всего автомобилей по программе льготного автокредитования приобрели в столице.

Более 14 тысяч заявок подали казахстанцы на новую программу льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" (ФРП) Жанар Ибрашева на пресс-конференции в СЦК.

"С начала старта принято 14 тысяч 507 заявок. Из них удовлетворено 4 834 физлиц на сумму 35,7 миллиарда тенге. Приобретены 34 единицы автомобилей ", - сказала она.

Автомобили приобрели в городах:

  • Нур-Султан - 11;

  • Алматы - 4;

  • Актюбинская область - 3;

  • Алматинская область - 1;

  • ЗКО - 1;

  • Жамбылская область - 4;

  • Павлодарская область - 4;

  • Шымкент - 6.

Также, по информации спикера, из программы убрали требования по предъявлению VIN-кода.

"Это говорит о том, что физлица могут обращаться сразу в банки второго уровня без VIN-кода. В целом также поступает много обращений от граждан касательно страхования КАСКО. В связи с этим фонд направил условия страхования на ежегодной основе банкам второго уровня. На сегодня они уже принимают заявки только на ежегодной основе страхования. Также поступают обращения касательно проверки и исключения фондом из списка одобренных банками второго уровня заявителей. Хотелось бы отметить, что ФРП только смотрит, чтобы не было повторно одного человека два раза в год. Исключать из списка одобренных БВУ заявок фонд не имеет права", - сказала Жанар Ибрашева.

Новая программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.


#льготное кредитование #авто #автомобиль
23 мая, 11:28
1700
Жадра Жулмухаметова Журналист

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