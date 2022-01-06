Меры по сдерживанию цен на услуги и продукты озвучили в Правительстве РК

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"В ближайшее время будет введен временный, на 180 дней, мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение", - сообщается в пресс-релизе.Также в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на шесть месяцев, картофеля и моркови - на три месяца.
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