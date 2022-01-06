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Меры по сдерживанию цен на услуги и продукты озвучили в Правительстве РК | BaigeNews.kz 6 января, 15:42
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Фото: inform.kz

Меры по сдерживанию цен на услуги и продукты озвучили в Правительстве РК

В Казахстане будет введен мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг на 180 дней, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"В ближайшее время будет введен временный, на 180 дней, мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение", - сообщается в пресс-релизе.

Также в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на шесть месяцев, картофеля и моркови - на три месяца.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило предельные цены на ГСМ в стране. Розничные цены на сжиженный газ будут снижены на АЗС по всей стране. В Алматы предельная цена составит 65 тенге за литр, в Нур-Султане - 70 тенге.
#коммунальные услуги #продукты #цены на продукты
6 января, 15:42
466
Журналист

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