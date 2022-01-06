Стоимость газа снизят на АЗС по всему Казахстану

Предельные цены установлены сроком на 180 дней.

Правительство РК утвердило предельные цены на ГСМ в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Предельные цены установлены сроком на 180 дней. Стоимость сжиженного нефтяного газа на АЗС Казахстана при розничной продаже установлена на следующем уровне:

в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях — 50 тенге за литр (в отдаленных районах — свыше 200 км — 55 тенге за литр);

в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях — 60 тенге за литр (в отдаленных районах — свыше 200 км — 65 тенге за литр);

в Алматы — 65 тенге за литр;

в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях — 70 тенге за литр (в отдаленных районах — свыше 200 км — 75 тенге за литр);

марки АИ-80 — 89 тенге за литр;

марки АИ-92 — 182 тенге за литр;

марки АИ-93 — 182 тенге за литр;

марки АИ-95 — 215 тенге за литр.

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 260 тенге за литр;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской — 230 тенге за литр.

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.Также введено временное — на 180 дней — государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Так, установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость:Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона:Также, по данным Правительства, ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.