Казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов

За хранение и сбыт поддельных 54 850 долларов осудили группу казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Столичным департаментом Агентства завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных 54 850 долларов.
Фальшивые купюры вовлекали в оборот через пункты обмена валют в Нур-Султане, пополнение личных счетов через банкоматы, а также внесением на личные счета в букмекерской конторе OLIMPBET. В итоге суд приговорил А. Жомарт, И. Чекиева, Р. Иманбаева, Б. Төлеутай к пяти годам лишения свободы условно.
АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних. В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия. Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.