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Казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов | BaigeNews.kz 30 мая, 11:23
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Фото: скриншот с видео

Казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов

За хранение и сбыт поддельных 54 850 долларов осудили группу казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

Столичным департаментом Агентства завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных 54 850 долларов.

Фальшивые купюры вовлекали в оборот через пункты обмена валют в Нур-Султане, пополнение личных счетов через банкоматы, а также внесением на личные счета в букмекерской конторе OLIMPBET. В итоге суд приговорил А. Жомарт, И. Чекиева, Р. Иманбаева, Б. Төлеутай к пяти годам лишения свободы условно.

АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних. В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия. Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
#фальшивомонетчики #доллар #АФМ #Нур-Султан
30 мая, 11:23
2154
Журналист

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