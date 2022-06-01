Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы

Фото: Артём Чурсинов

Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала текущего года в международном аэропорту Алматы выявлено два факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов недекларирования денежных средств на общую сумму более 550 тысяч долларов США и 26 910 евро", - рассказали в АФМ.

В ведомстве напомнили, что наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 долларов США.

За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.