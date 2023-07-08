Неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов страны в воскресенье

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По прогнозам "Казгидромета" на востоке, юге, юго-востоке, северо-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке, востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, с выпадением града и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. На западе, северо-западе, севере страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, на юге, севере Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке Мангыстауской, на юге Атырауской, на западе Актюбинской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, в Акмолинской, Северо-Казахстанской области, на севере области Абай, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской, на северной половине Костанайской области, на северо-западе, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 40 градусов.

В Актюбинской области днём сохраняется сильная жара 34-39 градусов. В Актобе 37-39 градусов.

В Кызылординской области ветер северный, северо-восточный днём на юге области 15-20 метров в секунду. Днём ожидается сильная жара 40 градусов.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 10 июля на юге Западно-Казахстанской областей сохраняется очень сильная жара 42 градуса. 10 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге области Абай ожидается дождь, временами сильный, гроза. Днем на севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 метров в секунду. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза, днём ожидается град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. В Алматы и Конаеве ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 метров в секунду.

На востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе днём гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части области Улытау ожидается сильная жара 35 градусов. В Жезказгане днём ожидается сильная жара 35 градусов.

Днём на юге Карагандинской области ожидается гроза.

На юге Костанайской области ожидается сильная жара 37 градусов.

Днём в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный днем в горных районах области 15-20 метров в секунду.

Ночью в горных районах области Жетысу, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный, гроза. Днём на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.