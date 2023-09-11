Нет помещения: на улице тренируются боксёры в селе в Жамбылской области

В Жамбылской области боксёры села Жалпаксаз вынуждены тренироваться прямо на улице. Раньше тренировки проводили в спортзале одной из местных школ, но помещение попросили освободить. Тренер, родители и свыше 50 юных боксёров просят местные власти построить хотя бы маленький спортивный комплекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24″.

Небольшое село Жалпаксаз — кузница многих спортсменов. Они принимают участие в Азиатских играх и первенствах страны. Но готовиться к тренировкам нынешним юным боксёрам негде. Около полугода более 50 спортсменов тренируются на футбольном поле. Отрабатывать удары приходится по груше, которую подвесили на ворота, а вместо ковра использовать искусственное покрытие поля.

"Гантелей, татами у нас нет, да и условий для тренировок тоже. Скоро начнутся дожди, а зимой выпадет снег. Как быть дальше, не знаем. Придётся закрыть секцию", — рассказал тренер Бакытбек Арыстанбекулы.

Спортсмены признаются: в других районах и городах создано всё необходимое для тренировок. Они хотят одного — элементарных условий для занятий спортом.

Раньше боксёры тренировались в спортзале сельской школы. Но в этом году занятия там прекратили. Говорят, без разрешения управления образования боксёров пускать в помещение нельзя. Поэтому занятия боксом под вопросом.

"Обращались в акимат и управление спорта, но помочь нигде не смогли. Предлагали даже поставить палатку для занятий, но это не выход из положения. Не могут создать условия для единственной секции", — отметил житель села Жалпаксаз Касым Ермекбаев.

Проблему боксёров местные власти пообещали решить. Сейчас ждут официальное разрешение от управления образования на проведение тренировок в школе. Если ответ будет положительным, занятия боксом возобновят. Между тем в управлении спорта сообщили, что в сёлах с населением менее тысячи человек строительство спорткомплексов не предусмотрено.

"В соответствии со стандартом в сёлах с населением до тысячи человек возведут открытые спортивные площадки. Для проведения секций предоставят залы в спортшколах, также работают дворовые клубы", — сказал руководитель отдела управления спорта Ернур Карибаев.

В спортивных объектах нуждаются жители 58 населённых пунктов Жамбылской области. Для их строительства в управлении спорта утвердили план развития до 2027-го года. Спортивные комплексы намерены построить во всех крупных сёлах области.