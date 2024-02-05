Неизвестный дважды выстрелил в девушку в Алматы
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В Алматы неизвестный два раза выстрелил в девушку, передаёт BaigeNews.kz.
"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии с требованиями статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Ранее в социальных сетях распространили видео. На кадрах видны полицейские и медики. Автор поста предположил, что нападение на девушку могло быть спланировано предпринимателем, задержанным за распространение интимных роликов.
Напомним, 38-летнего алматинца задержали по подозрению в распространении порнографических материалов. С заявлением в полицию обратилась одна из участниц видеозаписей. По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и постоянно преследовал.
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