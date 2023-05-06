Неблагоприятные метеоусловия в субботу ожидаются в трёх городах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", 6 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы и Атырау , передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 30 апреля специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Сноптики отмечают, что обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части страны. На западе, юго-западе и юге страны пройдет дождь с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, северо-западе – пыльная буря, на западе, юго-западе – туманы.

Ночью на юго-западе области Северо-Казахстанской области заморозки 2 градуса, на востоке Улытауской, на севере Актюбинской, юге Костанайской областей на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

Утром и днём на северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра временами 30 метров в сукунду и более.