Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана в субботу

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В Актобе 12 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днём 27-29 тепла. Метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау ясно, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 тепла. Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха и дожди на большей части территории республики.