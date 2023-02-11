Неблагоприятные метеоусловия будут в четырёх городах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", в субботу неблагоприятные метеоусловия сложатся в четырёх городах республики, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия 11 февраля в Астане, Алматы, Костанае и Атырау будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха этих городах. Поэтому возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах. В остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Синоптики отмечают, что на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: пройдёт снег с метелью, на юге страны – осадки, временами сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе Казахстана – погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке – гололёд.