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  • BAIGENEWS

Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

Сегодня, 08:57
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advantour.com Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
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Фото: advantour.com

2 мая в большинстве регионов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews

По информации РГП "Казгидромет", в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. 

Отметим, метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

К слову, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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