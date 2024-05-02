Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

2 мая в большинстве регионов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.

По информации РГП "Казгидромет", в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Отметим, метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

К слову, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).