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pixabay Сегодня, 09:04
144
Сегодня, 09:04
144
Фото: pixabay

Неблагоприятные метеоусловия 1 января ожидаются в Костанае

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в Костанае на 1 января, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, в большинстве городов Казахстана в первый день нового года ожидаются благоприятные метеоусловия.

Исключение — Костанай, где днём ожидается погода без осадков, переменная облачность, температура воздуха — 27-29 градусов ниже нуля, ночью 16-18 градусов мороза, облачно, снег, низовая метель.

Метеоусловия в этом городе 1 января  будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, возможно ухудшение  его качества в городе.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

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#Казгидромет #неблагоприятные метеоусловия
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:04
144
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