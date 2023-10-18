Не получают необходимой помощи - депутат о детях с тяжёлыми заболеваниями в Казахстане

Депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании мажилиса заявила о том, что дети, нуждающиеся в паллиативной медпомощи, не имеют доступа к необходимым препаратам, передаёт BaigeNews.kz.

"Ограничен доступ к препаратам, купирующим болевой синдром, нет достаточного количества хосписов, бригад для оказания паллиативной помощи на дому, стационарных паллиативных коек. Не имея возможности помочь, медучреждения стремятся избавиться от больных в инкурабельной стадии, выписывая их домой. В итоге дети и их родители остаются один на один со своими страданиями", - сказала депутат, озвучивая запрос на имя министра здравоохранения Ажар Гиният.

Депутат напомнила, что в 2020 году в Казахстане утверждён Стандарт оказания паллиативной помощи. По её словам, в нём есть только одна глава, посвящённая детству – 10 строчек.

Ирина Смирнова сообщила, что министерством разработана Дорожная Карта развития паллиативной помощи детям на 2022-2024 годы. Паллиативная помощь включена в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Однако несмотря на все эти меры положительных изменений для пациентов произошло мало, считает депутат.

"В европейских странах дело обстоит иначе. Например, в Польше паллиативная помощь является отдельным направлением здравоохранения, финансирование которого осуществляется за счёт бюджета. В Голландии существует около 200 организаций паллиативной помощи, с высоким уровнем финансирования государством. В нашей стране основное бремя по организации такой помощи маленьким пациентам берут на себя НПО, существующие на пожертвования. Они вносят огромный вклад в поддержку детей и развитие системы оказания паллиатива. Однако НПО не могут в полной мере обеспечить всё необходимое, сами, порой, находятся на грани закрытия. Неправительственным организациям недоступна государственная финансовая поддержка, связанная с оказанием паллиативной помощи детям", - сказала депутат.

Отдельная проблема связана с обеспечением детей, выписанных домой, обезболивающими препаратами II, III уровней. Эти лекарства доступны только в стационаре. Жизнь без обезболивающих для таких детей – это тяжёлое испытание, говорит депутат.

"Хотелось бы напомнить нашим чиновникам, что неоказание паллиативной помощи, по предложению ООН, приравнивается к истязаниям", - сказала Ирина Смирнова.

В связи с этим Народная партия Казахстана предлагает создать инфраструктуру паллиативной помощи для детей, а также разработать критерии такой помощи, отдельные клинические протоколы.

Помимо этого, расширить перечень лекарств для паллиативных детей, гарантированный объём бесплатной медицинской помощи в сфере нутритивной поддержки. Депутат также заявила, что нужно решить вопрос расширения применения действенных анальгетиков детям, в том числе наркотических.