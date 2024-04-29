Не дожидаясь окончания конкурса, "победитель" начал строительство многоэтажек в Кокшетау

В микрорайоне Сарыарка в Кокшетау ведётся строительство многоэтажек. И всё бы ничего, если бы не вопросы к госзакупке по этому проекту. Во всяком случае, сама конкурсная процедура здесь выглядит как лоббирование интересов определённого застройщика. Более того, он начал работы задолго до подведения итогов – по-видимому, будучи абсолютно уверенным в своей победе. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Общественники: "Передумали сокращать расходы?"

Микрорайон Сарыарка в Кокшетау сегодня переживает этап активной застройки. Недавно рядом с нашумевшим домом № 26 (ключи от квартир новосёлам торжественно вручили ко Дню Республики, а после выявилось множество недоделок и серьёзных проблем) начали новый проект, на сегодня там рабочие уже вбили сваи. Местные общественники не поленились заглянуть на сайт госзакупок и проанализировать заявку – выяснилось, что работы стартовали задолго до завершения конкурсных процедур.

Итак, речь идёт о строительстве семи многоэтажных домов с наружными инженерными сетями. Первое, что обращает на себя внимание, – конкурс состоялся дважды. В первый раз в нём приняли участие четыре потенциальных поставщика; 26 марта этого года победителем признали ТОО AN Groups. По результатам протокола итогов, эта компания должна была построить семь многоэтажек с бюджетом в 6 886 834 088 тенге.

Стоит отметить, что в протоколе итогов значатся достойные конкуренты. Например, ТОО "К.Г.С. САудА", которое уступило победителю в единственном показателе – финансовой устойчивости.

Но дальше что-то пошло не так. Организатор конкурса – управление по госзакупкам и коммунальной собственности Акмолинской области – в тот же день произвёл отказ от закупки, сославшись на пп.1) п.13 ст.5 Закона. Речь идёт о "сокращении расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в утверждённом (уточнённом) годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), произошедшего при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

То есть конкурс состоялся, поставщик был выявлен, но договор с ним не заключили по причине сокращения расходов. Такие действия можно было понять в контексте того, что Кокшетау переживал первые дни паводков, хотя, с другой стороны, об их масштабах в те дни власти ещё не могли знать. И всё-таки, возможно, чиновники посчитали нужным перераспределить миллиарды на другие, более насущные в то время нужды.

Однако эти предположения не оправдываются, потому что уже через три дня после отказа от закупки – 29 марта – запланированные 7 миллиардов находятся, и Заказчик объявляет конкурс заново!

"Статистика говорит о том, что каждое пятое коррупционное преступление напрямую связано с госзакупками. Остальные также косвенно затрагивают эту сферу, например, получение взяток зачастую связано с оказанием предпочтения именно при госзакупках. Так вот, отказ от закупки и повторное его объявление как раз выглядит как дача предпочтения, лоббирование интересов определенной компании", – отмечает эксперт акмолинского филиала РОО "Әділдік жолы" Самира Тайтенова.

ГАСК: "Уведомления о начале строительства нет"

Подтверждение тому – строительно-монтажные работы, которые ведутся на участках, определённых под строительство этих многоэтажных домов. Они начались задолго до объявления победителя. Отметим, итоги конкурса подвели 25 апреля, победителем объявлено ТОО "К.Г.С. САудА". Кто тогда ранее согласовал и утвердил вбитые сваи?

В свою очередь, в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области в ответ на запрос корреспондента подтвердили, что работы начались с нарушением законодательства.

"Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ на объекте строительства семи МЖД в микрорайоне Сарыарка в базе данных управления не значится", – сообщили в ГАСК.

"Десертом" в данной закупке стало отсутствие положенной конкурсной документации.

"Ведь чтобы построить хоть один дом, нужно иметь на руках проектно-сметную документацию, которую заказчик должен прикрепить во время конкурсных процедур на портале госзакупок", – поясняет Самира Тайтенова.

Именно с такой просьбой обратились несколько потенциальных поставщиков во вкладке "Обсуждение положений документации":

"Добрый день! просим Вас выслать проектно-сметную документацию в полном объёме, включая опросные листы, исходные данные локальных смет в формате "КенМЛ" или "doc".

Заказчик сухо отписался "Полный пакет ПСД загружен на портале государственных закупок в формате PDF и EXCELL. ПСД в формате "КенМЛ" или "doc" не предоставлена".

И в повторно объявленном конкурсе из документов также только техническая спецификация и заключение по рабочему проекту, которое не позволяет оценить объём работ по проекту.

Стоит отметить, что в повторном конкурсе, который до 24 апреля 2024 года, потенциальные поставщики снова просят:

"В конкурсной документации нет сметы и проекта. Невозможно оценить работы без исходных данных. Просим добавить сметную документацию и Проектные данные. Заключения экспертизы недостаточно"; "Просим предоставить смету в формате "КенМЛ", исходные данные".

Заказчик также отвечает: "На портале госзакупок ПСД и исходные данные загружены в полном объёме в общедоступных для чтения форматах".

По мнению антикор-волонтёров, итоги конкурса следует признать недействительными.

"В этой процедуре мы усматриваем возможные нарушения законодательства о государственных закупках, лоббирование интересов частных компаний, коррупционные риски, а равно и коррупционное преступление. В этой связи мы направили официальные обращения в Антикоррупционную службу, прокуратуру и УГАСК области – для организации проверочных мероприятий, отмене конкурса, так как отсутствие необходимой документации на стадии объявления ограничивает права потенциальных поставщиков. И результаты конкурса становятся нелегитимными. Лица, допустившие такую схему, должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнула Тайтенова.

Так как работы начались ещё до завершения конкурсных процедур, работы в тот период велись без должного контроля технического и авторского контроля. Так, общественники уже отмечают отсутствие паспортов объектов и ограждения на участках. А это подвергает опасности жизни и здоровье жителей микрорайона. Впрочем, сегодня ограждение со стороны жилых домов имеется.

Приложение

Скриншот первого объявления

Скриншот второго объявления по тому же объекту. Прикреплено (дважды) Заключение по рабочему проекту.

Акимат: "Ничего не вижу, ничего не слышу"

За комментарием мы обратились в акимат города Кокшетау: управление госзакупок области юридически выступило организатором закупок – по причине, надо полагать, большой стоимости проекта. Фактический заказчик – отдел строительства акимата города Кокшетау. В местном исполнительном органе подчеркнули, что конкурс проводился по закону.

"Конкурс по реализации проекта по строительству семи многоквартирных жилых домов объявлен, согласно требованиям законодательства РК "О государственных закупках" в условиях конкурентной среды. Подпункт 1 пункта 13 статьи 5 Закона: заказчик до заключения договора вправе отказаться от осуществления государственных закупок – при сокращении расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в утверждённом годовом плане государственных закупок, произошедшего при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета, в соответствии с законодательством Казахстана. Таким образом, отказ от закупки является реализацией права заказчика, а не его обязанностью, что истолковано нормами закона РК "О государственных закупках". Тем самым нарушения норм законодательства не допущено", – заявили в акимате.

Почему же тогда через три дня заказчик объявился заново? Передумал ли сокращать расходы? Ответить на логичные вопросы в МИО не посчитали нужным. Что же касается начала строительства до объявления победителя, в акимате предпочли занять позицию "ничего не видели, ничего не знаем". Даже после неоднократных публикаций в соцсетях общественников. Получается, все видели "стройку заранее", а заказчик нет.

Но при этом признали, что строить без талона уведомления – нарушение.

"Касательно выполнения строительно-монтажных работ ТОО "К.Г.С. САудА": сведениями о наличии разрешительных документов о начале строительства данного объекта не располагаем. Кроме того, согласно нормам законодательства РК, начало строительных работ допускается лишь при наличии талона уведомления о начале строительно-монтажных работ, выдаваемого уполномоченными органами", – пояснили ясное в местном исполнительном органе.

В ответ на вопрос об отсутствии конкурсных документов, заказчик строго напомнил, что по закону "без необходимых конкурсных документов государственные закупки не объявляются".

"При подаче заявки единому организатору для объявления конкурса, Заказчиком прикреплены все необходимые документы, в том числе ПСД и смета в общедоступных для чтения форматах", – повторили, как и ранее потенциальным поставщикам, в акимате.

Зачем те просили, если всё было, – вопрос риторический…

Напоследок о финансовой устойчивости компании-застройщика. По мнению общественников, она, эта самая финансовая устойчивость, гарантирована подрядами из госбюджета.

"К примеру, в июне прошлого года отдел строительства города Кокшетау, заключил договор с "К.Г.С. САудА" на "Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)" на общую сумму 3 992 623 779 тенге. Срок завершения работ обозначен до 25 апреля 2024 года (по уточнению горакимата, проект сдан даже досрочно – ещё в декабре прошлого года – прим. авт.). На наш взгляд, символично получить в этот день новый подряд от того же заказчика", – заключила Самира Тайтенова.

Следим за развитием ситуации.

Фото Асель Турар.