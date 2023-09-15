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Названы правонарушения, которые чаще совершают безработные в Казахстане

Сегодня, 12:02
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ranking.kz Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: ranking.kz

Ranking.kz назвал правонарушения, которые чаще совершают безработные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно статистике, предоставленной Ranking.kz,  наиболее "популярное" правонарушение среди безработных - это кража. На втором месте - мошенничество , на третьем -  мелкое хищение. Также часто безработные попадались за  незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

Сообщается, что больше всего безработных, совершивших уголовные правонарушения,  - в Алматы. В тройку регионов-антилидеров также вошли Астана и Алматинская область. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Кызылординской  областях.

Отмечается, что численность безработных, нарушающих закон, уменьшается из года в год. В 2023 году среди  совершивших уголовные правонарушения зарегистрировано 30,1 тысячи безработных — на 5,1% меньше, чем годом ранее. В 2022 году показатель снизился на 3,6%, до 31,7 тысячи человек, в 2021 — на 21,8%, до 32,9 тысячи человек, в 2020 — на 22,8%, до 42,1 тысячи человек, в 2019 — на 6,5%, до 54,5 тысячи человек.

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