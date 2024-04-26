Названа причина пожара в резервате "Семей орманы"

В акимате области Абай рассказали, что спровоцировало пожар в резервате "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

"Причина возгорания - упавшее на высоковольтную линию электропередач сухое дерево", - сказано в сообщении.

Пожар локализован на предварительной площади 0,22 гектара.

В ГЛПР 'Семей орманы" уточнили, что задымление в 13:00 обнаружили госинспекторы лесной охраны при наземном патрулировании. О случившемся они оперативно доложили на коммутатор лесничества и направились в сторону очага.

"Выезд пожарной техники с лесной пожарной станции произведен в 13:02. Ликвидация огня осложнилась сильным ветром и заболоченной местностью. Характер распространения огня - низовой устойчивый. Тушение производят 8 автомобилей АЦ, 3 трактора, водовоз лесного резервата и 2 единицы АЦ ПЧ Бородулихинского района. Работают 40 человек личного состава резервата и пожарной части", - сообщили в лесничестве.

Руководит тушением пожара директор Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" Симоненко С.