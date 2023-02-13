Названа причина блэкаута в шести областях Казахстана

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В Минэнерго рассказали, что стало причиной отключения электроэнергии сразу в шести областях Казахстана утром 13 февраля, передаёт Baigenews.kz.

Все неполадки уже устранили.

"В 16:45 после окончания аварийных работ включили в работу ВЛ-500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Причиной отключения был обрыв гирлянды на опоре №1111 фазы В", - сказано в сообщении.

Ранее в АО "KEGOC" заявили, что в 9:22 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-7170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей на 600 МВт (около 10 процентов потребления).