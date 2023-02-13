Массовое отключение электричества произошло в шести регионах Казахстана

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В понедельник, 13 февраля, сразу несколько регионов Казахстана столкнулись с перебоями с электричеством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

"13 февраля 2023 года в 09 часов 22 минуты действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-7170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей порядка на 600 МВт (около 10 процентов потребления). Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отметили в компании, сейчас проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Также для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи на места выехали ремонтные бригады.

В Минэнерго уточнили, что аварийное отключение произошло при нормальных погодных условиях, добавив, что в этой связи противоаварийной автоматикой введены ограничения по электроэнергии в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской областях, а также городах Алматы и Туркестане.