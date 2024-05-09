Назначение Немировски в "Барыс" - неоднозначное — обладатель Кубка Гагарина о новом тренере

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Сергей Коньков высказался по поводу назначения Дэвида Немировски главным тренером "Барыса", передает BaigeNews.kz со ссылкой на metaratings.ru.

"Для меня это назначение неоднозначное. Надо понимать, какую цель преследуют руководители "Барыса"? Дэвид Немировски хоть и молодой специалист, но пока ему за время своей работы главным тренером ещё не удалось достичь каких-то высоких результатов. Но я рад, что ему доверяют, и у него, в принципе, может получится.

Тот стиль игры, который он прививает командам, мне импонирует. Всё-таки он смотрит в сторону атакующего, активного хоккея. Вопрос, конечно, в исполнителях. Если "Барыс" будет придерживаться политики невысоких контрактов для иностранцев и привлечения своей молодёжи, то здесь нужно, конечно, очень тщательно подбирать легионеров. Думаю, что с мотивацией у местных игроков, которые заиграны за сборную, проблем не возникнет. Так что может получится хорошая химия", - высказал свое мнение Коньков.

В принципе, я считаю, что нынешнее поколение игроков в "Барысе" может забрать некоторые позиции именно по игровым качествам. Такие моменты рождают новых игроков, лидеров. Ну а с другой стороны, когда в прошлых сезонах что-то не получалось у тренера — не попал в плей-офф с "Торпедо", пропустил сезон, неудача с "Сибирью" — это же опыт, который нигде купить невозможно. И он будет прекрасно понимать, как и на что ему сделать упор, какие моменты подкорректировать, чтобы те неудачи поставить себе во благо. А также с каким составом ему придётся работать, и как расставить акценты.

В принципе, всегда интересно смотреть вот за такими назначениями, которые могут быть и неоднозначные, и спорные, но, тем не менее, вот в таких моментах может и действительно рождаться интересный результат", - считает Коньков.