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ДП области Абай Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11
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Фото: ДП области Абай

Найден трактор жителя области Абай, который пропал во время тушения пожара

Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести жителя области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области Абай, уже более двух суток полицейские проводят мероприятия по поиску 36-летнего Сергея Архипова, жителя села Долонь Бескарагайского района, который последний раз выходил на связь 10 июня, помогая в тушении пожара.

"12 июня в пяти км от с.Дмитриевка в сторону ст. Ауыл Бородулихинского района, от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются. Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции", - отметили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Абай облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

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Сегодня, 02:11
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