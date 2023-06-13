Найден трактор жителя области Абай, который пропал во время тушения пожара

Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести жителя области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области Абай, уже более двух суток полицейские проводят мероприятия по поиску 36-летнего Сергея Архипова, жителя села Долонь Бескарагайского района, который последний раз выходил на связь 10 июня, помогая в тушении пожара.



"12 июня в пяти км от с.Дмитриевка в сторону ст. Ауыл Бородулихинского района, от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются. Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции", - отметили в полиции.