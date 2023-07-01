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  • Нацбанк закупил 240 млн долларов, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов
pixabay.com/pasja1000 Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23
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Фото: pixabay.com/pasja1000

Нацбанк закупил 240 млн долларов, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Национальный Банк в июне продолжил покупать иностранную валюту на биржевых торгах. Об этом говорится в информационном сообщении финрегулятора, опубликованном на его официальном сайте в субботу, 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма покупки составила 240 миллионов долларов США, или порядка девяти процентов от общего объёма рынка. Валютных интервенций в июне Национальный Банк не проводил.

Согласно опубликованным данным, по итогам июня курс тенге ослаб на один процент до 452,26 тенге за доллар США. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 миллионов долларов США. Общий объём торгов составил 2,6 миллиарда долларов. 

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 288 миллионов долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня. С 1 июля 2023 года обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50 до 30 процентов.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за июнь составили 550 миллионов долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 21 процент от общего объёма торгов и не более 29 миллионов долларов в день. При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Эта практика позволяет минимизировать влияние операций фонда на валютный рынок.

В июле фактический объём продаж из Нацфонда будет зависеть от заявок Минфина на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров министерства по суммам необходимых трансфертов предварительно в июле Нацбанк планирует продать из Нацфонда от 550 до 600 миллионов долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле ожидается в размере от 200 до 250 миллионов долларов.

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Сегодня, 11:23
207
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