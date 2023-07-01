Нацбанк закупил 240 млн долларов, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов

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Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Национальный Банк в июне продолжил покупать иностранную валюту на биржевых торгах. Об этом говорится в информационном сообщении финрегулятора, опубликованном на его официальном сайте в субботу, 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма покупки составила 240 миллионов долларов США, или порядка девяти процентов от общего объёма рынка. Валютных интервенций в июне Национальный Банк не проводил.

Согласно опубликованным данным, по итогам июня курс тенге ослаб на один процент до 452,26 тенге за доллар США. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 миллионов долларов США. Общий объём торгов составил 2,6 миллиарда долларов.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 288 миллионов долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня. С 1 июля 2023 года обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50 до 30 процентов.