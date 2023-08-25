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Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку

Сегодня, 12:02
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Forbes.kz Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Forbes.kz

Национальный банк понизил базовую ставку до 16,5%, передаёт BaigeNews.kz

Национальный банк Казахстана принял решение понизить базовую ставку до уровня 16,5 годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентных пункта. 

Понижение базовой ставки произошло впервые за три года. 

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