Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
71Фото: Forbes.kz
Национальный банк понизил базовую ставку до 16,5%, передаёт BaigeNews.kz.
Национальный банк Казахстана принял решение понизить базовую ставку до уровня 16,5 годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентных пункта.
Понижение базовой ставки произошло впервые за три года.