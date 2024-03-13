Наркотики пытались доставить в колонию с помощью дрона

Полиция изъяла дрон с марихуаной из авто на трассе в Акмолинской области. Посылку предполагалось доставить в колонию. В отношении “посыльных” проводится досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе реализации оперативной информации, предоставленной оперативной службой ДУИС Астаны, сотрудниками ОП Аршалынского района и СОБР ДП Акмолинской области на автодороге Михайловка – Аршалы задержана автомашина Kia К5. За рулем находился мужчина, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы наказания. Также, в салоне автомашины находились еще двое мужчин, один из которых ранее отбывал наказание в учреждение № 2 ДУИС Астаны", - говорится в сообщении.

В ходе обыска авто изъяты два свертка с веществом растительного происхождения, а также дрон, посредствам которого предполагалась доставка изъятого вещества на территорию колонии. По результатам судебно-химической экспертизы изъятое вещество является марихуаной, весом 23,7 гр.

В отношении “посыльных” проводится досудебное расследование.