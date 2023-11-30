Напал с топором на школьников: суд вынес приговор подростку

В Петропавловске огласили приговор подростку, напавшему с топором на школьников. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Сообщалось, что ранее подросток проходил лечение и состоял на психическом учёте. Однако судебно-психологическая экспертиза признала его вменяемым в момент совершения преступления.

"Присяжные заседатели и судья назначили ему наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменения до вступления приговора в законную силу", - пишет издание.

Также суд полностью удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать с представителей подсудимого моральный вред в пользу потерпевших в размере 1,5 и 3 млн тенге.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, 13 февраля этого года несовершеннолетний ученик 9 класса Давид Д., принёс в школу самодельную маску и кухонный топор. Переодевшись в туалете, он напал на троих школьников, которым успел нанести удары до того, как его успели остановить другие ученики. Двое потерпевших были госпитализированы в больницу. Нападавшего в этот же день взяли под стражу и начали расследование.