Налог на яхты и самолёты мы увеличим - Миннацэкономики

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Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши, передаёт BaigeNews.kz. Он уточнил, что речь не идет об отдельном налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров - через акцизы, а также налог на имущество.

"Например, налог на имущество. Здесь мы что предлагаем, у нас сейчас вы знаете налог на имущество с физлиц так и есть прогрессивная шкала налогообложения. Чем выше стоимость - тем выше ставка. От 0,01 до 1,5 процента. Но есть налогоплательщики, которые имеют десятки квартир в собственности, если каждую отдельную квартиру брать, ставка применяется к отдельное стоимости объекта. Допустим, однокомнатная квартира 20 млн, ставка одна. А если 10 квартир, это 200 миллионов, шкала выше и соответственно ставка другая, намного выше. Поэтому мы предполагаем, что будет для таких категорий налог на имущество считаться по совокупности, соответственно он будет намного выше, то есть повышенное налогообложение будет по этому" - пояснил он.

Помимо этого, Амрин рассказал о налоге по транспортным средствам. На данный момент рассматривается сумма в 50 миллионов тенге. Если рыночная стоимость автомобиля превышает этот порог, то дополнительное налогообложение будет взиматься через акцизы.

"У нас есть налогоплательщики, у которых есть в собственности самолеты и яхты. По ним тоже, если так смотреть, у нас уплаченная сумма на один объект примерно 13 тысяч всего. Тут надо конечно в разы поднимать. Мы эту ситуацию исправим, то есть транспортный налог на яхты и самолеты мы увеличим и повысим", - подчеркнул вице-министр.

По алкогольной и табачной продукции все будет так же, отметил Амрин.