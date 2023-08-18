На слухи вокруг замакима и ЧВК "Вагнер" ответили в акимате Карагандинской области

В акимате Карагандинской области опровергли информацию о том, что племянник заместителя акима региона Вадима Басина воевал в ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня некоторые паблики стали распространять недостоверную информацию о заместителе акима Карагандинской области Вадиме Басине. Заявляю, что, по словам Вадима Басина, у него нет племянников, поэтому сообщение о том, что якобы его племянник воевал в ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности", - написала пресс-секретарь акима области Марина Шаповалова в своём аккаунте в Facebook.