  • 18 Августа, 19:23
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На слухи вокруг замакима и ЧВК "Вагнер" ответили в акимате Карагандинской области

Сегодня, 18:49
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акимат Карагандинской области Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: акимат Карагандинской области

В акимате Карагандинской области опровергли информацию о том, что племянник заместителя акима региона Вадима Басина воевал в ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня некоторые паблики стали распространять недостоверную информацию о заместителе акима Карагандинской области Вадиме Басине. Заявляю, что, по словам Вадима Басина, у него нет племянников, поэтому сообщение о том, что якобы его племянник воевал в ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности", - написала пресс-секретарь акима области Марина Шаповалова в своём аккаунте в Facebook.

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