На слухи вокруг замакима и ЧВК "Вагнер" ответили в акимате Карагандинской области
Сегодня, 18:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
170Фото: акимат Карагандинской области
В акимате Карагандинской области опровергли информацию о том, что племянник заместителя акима региона Вадима Басина воевал в ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня некоторые паблики стали распространять недостоверную информацию о заместителе акима Карагандинской области Вадиме Басине. Заявляю, что, по словам Вадима Басина, у него нет племянников, поэтому сообщение о том, что якобы его племянник воевал в ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности", - написала пресс-секретарь акима области Марина Шаповалова в своём аккаунте в Facebook.
Самое читаемое
- Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил
- Мыло из верблюжьего молока и продажа камыша: на чем делают бизнес кызылординки
- Развратное видео из ночного клуба в Костанае попало в Сеть
- В Узбекистане судят блогершу, подарившую мужу жену
- В Астане драка мужчин и подростков попала на видео