На семь месяцев посадили неплательщика алиментов в Мангистауской области

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С начала года прокуроры защитили права 114 детей, взыскав с их родителей алименты на сумму 10,3 миллиона тенге. Представители надзорного органа также помогли трудоустроить 11 должников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

Всего за три месяца к административной ответственности привлечены 11 лиц, из них в отношении четырёх человек назначен административный арест.

"К уголовной ответственности привлечены 16 лиц, из них по четырём уголовным делам суды вынесли приговоры об ограничении свободы сроком на один год, 12 уголовных дел находятся на стадии досудебного расследования. По одному делу, где было назначено судом наказание в виде ограничения свободы, заменено на лишение свободы сроком на семь месяцев", - говорится в сообщении.

Как отметили в областной прокуратуре, в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих детей, принимаются самые строгие меры воздействия, направленные на принудительное исполнение требований исполнительного документа о взыскании алиментов. Воздействующей мерой является установление должнику временного ограничения на выезд за пределы РК, временного ограничения в сфере выдачи лицензий, разрешений и специальных прав, также предусмотрена административная (статья 669 КоАП) и уголовная ответственность (статья 139 Уголовного кодекса).